Häme für Skistar Marcel Hirscher auf Social Media

Das hat sich Österreichs größter Skistar nicht verdient: Marcel Hirscher, Gesamtweltcupsieger der vergangenen fünf Jahre, muss nach dem Viertelfinal-Aus Österreichs im Teambewerb der Ski-WM in St. Moritz Spott über sich ergehen lassen. Der 27-Jährige hat dabei sowohl seinen Lauf gegen den 34-jährigen Schweden Andre Myhrer (im Viertelfinale) sowie gegen den 21-jährigen Belgier Dries Van den Broecke (im Achtelfinale) verloren. Vor allem die Niederlage gegen den Skirennläufer aus Belgien ist Grundlage für Häme im Netz:

In Belgien lässt grad jemand ein "I beat Marcel Hirscher at the World Championships!"-Leiberl drucken