Ski-WM: Worley im Riesentorlauf auf Gold-Kurs

Tessa Worley greift bei der Ski-WM in St. Moritz nach Gold im Riesentorlauf. Die Favoritin aus Frankreich legte im ersten Durchgang mit Startnummer eins die Bestzeit vor. Am nächsten kamen ihr Sofia Goggia (ITA/+0,48) und Mikaela Shiffrin (USA/+0,72).

Für die Österreicherinnen scheint das Podest außer Reichweite. Stephanie Brunner geht als beste ÖSV-Läuferin von Rang acht (+1,34) ins Rennen. Slalom-Spezialistin Bernadette Schild zeigte als Elfte (+1,52) eine ansprechende Leistung, Michaela Kirchgasser als 19. (+1,88) und Anna Veith als 23. (+2,25) haben bereits beträchtlichen Rückstand.

Katharina Truppe fädelte mit bereits großem Rückstand beim vorletzten Tor ein und kam böse zu Sturz. Die Slalom-Spezialistin aus Kärnten klagte danach über Schmerzen am rechten Schienbein.

Veith hadert mit Spuren

Veith haderte mit den Spuren in der Piste. "Ich habe mir schwergetan, in den Lauf zu finden. Erst im Mittelteil bin ich besser ins Fahren gekommen, aber da war die Zeit schon weg. Ich habe noch nicht viel Trainingstage in den Füßen, wo ich in den Spuren fahren muss, weil ich so viel alleine trainiere." Kurssetzer war der ihr zugeteilte ÖSV-Trainer Meinhard Tatschl.

Brunner vergab eine noch schnellere Zeit im oberen Teil. "Ich bin nicht richtig reingekommen, habe zu viel Richtung gemacht. Ich kann aber trotzdem zufrieden sein und freue mich jetzt auf den zweiten Durchgang." Auch bei Schild wäre noch mehr gegangen, im Mittel- und letzten Teil, wie sie erwähnte. "Die Kurssetzung war sehr gerade, deshalb bin ich sehr zufrieden. Ich war schon nervös, wenn man als Letzte nominiert wird, will man den Start schon rechtfertigen."

