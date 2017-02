Mama, die „Königin des Langlaufs“

Lahti. Läuft ein Damen-Langlaufrennen, ist die Wahrscheinlichkeit ohnehin schon sehr hoch, dass eine Norwegerin gewinnt. Ist aber Marit Bjørgen auf der Loipe unterwegs, steht zumeist auch schon die Siegerin fest. Die 36-Jährige aus Trondheim ist der Superstar des Nordischen Sports, in ihrer Heimat wird sie besonders verehrt; für all ihre Erfolge – ihr Status ist mit sechsmal Olympiagold und 14 WM-Titeln schnell erklärt – und seit ein paar Monaten auch für ihre Kraft. Bjørgen wurde im Dezember 2015 Mutter, nach 622 Tagen Babypause stieg sie mit Saisonstart wieder in den Weltcup ein. Sie gewann auf Anhieb vier Rennen, ist im Jänner 2017 ungeschlagen – und wird jetzt der große Star bei der Nordischen WM in Lahti.

