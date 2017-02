Nordische WM: Gruber bei deutschen Kombi-Vierfachsieg Siebenter

Die Österreicher sind im ersten Kombinationsbewerb der Nordischen Ski-WM in Lahti leer ausgegangen. Bernhard Gruber landete am Freitag im Normalschanzenwettkampf mit 10 km Langlauf an der siebenten Stelle. Sein ÖSV-Teamkollege Philipp Orter kam auf Platz acht. Die Deutschen feierten durch Titelverteidiger Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Björn Kircheisen und Fabian Rießle einen Vierfachsieg.

David Pommer belegte Rang 16, Mario Seidl den 18. Platz.

(APA)