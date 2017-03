Hirscher in Kranjska Gora überlegen in Front

St.-Moritz-Doppelweltmeister Marcel Hirscher hat seine bestechende WM-Form offenbar in den alpinen Ski-Weltcup übergeführt. Der Salzburger, dem der sechste Gesamtweltcup-Sieg bald auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen sein wird, liegt nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Kranjska Gora fast eine Sekunde (0,96 Sek.) vor dem zweitplatzierten Henrik Kristoffersen aus Norwegen in Front.

Auf Platz drei fuhr am Samstagvormittag der Schweizer Justin Murisier (+1,10). Zweitbester Österreicher war Vizeweltmeister Roland Leitinger (1,47) als Achter, unmittelbar dahinter reihte sich Philipp Schörghofer (1,48) ein. Der Franzose Alexis Pinturault, der theoretisch wie Kristoffersen noch die Möglichkeit hat, Hirscher im Gesamtranking abzufangen, schied mit Startnummer eins aus. Der zweite Durchgang beginnt um 12.30 Uhr.

(APA)