Doppel-Heimsieg der Freerider in Fieberbrunn

Der dritte Stopp der Swatch Freeride World Tour (FWT) hat am Mittwoch in Fieberbrunn einen Doppelerfolg für Österreich bei den Ski-Damen gebracht: Die Vorarlbergerin Lorraine Huber, die bereits den zweiten FWT-Stopp in Andorra gewonnen hatte, siegte mit 91,33 Punkten vor Weltmeisterin Eva Walkner aus Salzburg und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung.

"Ich habe mich sehr gewissenhaft vorbereitet. Mir war es wichtig, flüssiges, sicheres und gutes Skifahren mit guten Sprüngen zu zeigen. Es war mir noch nie gelungen, hier in Fieberbrunn Erste zu werden. Das ist einfach ein Traum, der in Erfüllung geht", betonte Huber nach ihrem Sieg am Nordhang des Wildseeloder, wo auf einem durchschnittlich 48 Grad und im Extremfall bis zu 70 Grad steilen Hang mit fast 600 Höhenmetern abgefahren wurde.

Bei den Snowboard-Herren landete der Vorarlberger Thomas Feurstein auf dem dritten Platz. Damit stand der FWT-Neuling aus Schruns, der beim Auftakt-Event in Chamonix auf dem Mont Blanc Zweiter geworden war, zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Podest.

(APA)