Ski alpin: Shiffrin sichert sich Slalom-Kristall

Die Slowakin Veronika Velez-Zuzulova als einzig verbliebene Konkurrentin der Weltmeisterin und Olympiasiegerin schied am Samstag beim Torlauf in Squaw Valley im ersten Durchgang aus. Die in der Wertung führende Shiffrin kann damit nicht mehr abgefangen werden.

Shiffrin zog mit ihrer vierten Slalomkugel mit ihrem Vorbild Marlies Schild und der Schweizerin Erika Hess gleich, mehr hat mit sechs nur noch deren Landsfrau Vreni Schneider erobert. Hess wird fälschlicherweise oft mit fünf Trophäen angeführt. Sie war 1986 am Saisonende zwar punktegleich mit der Österreicherin Roswitha Steiner, nur diese wurde wegen besserer Ergebnisse aber als Disziplinsiegerin geehrt.

