Skispringen: Kraft gewinnt Einzelbewerb in Oslo

Stefan Kraft fliegt weiter auf Erfolgskurs. Nach dem Sieg mit der Mannschaft gewann der Doppel-Weltmeister auch den ersten Einzelbewerb der mit 100.000 Euro dotierten Raw-Air-Serie in Oslo. Damit übernahm der Salzburger auch die Führung im Gesamtweltcup, da Konkurrent Kamil Stoch nicht über den 22. Rang. Der Pole konnte im zweiten Durchgang nur mit Mühe einen Sturz verhindern und hat nun 31 Punkte Rückstand. „Das ist gewaltig. Der zweite Sprung war einer meiner Besten, natürlich braucht es auch das Quäntchen Glück. Das gelbe Trikot zu tragen fühlt sich sehr gut an, hoffentlich beflügelt es mich“, sagte der 23-Jährige nach seinem ersten Sieg auf dem Holmenkollen – der erste eines Österreichers im Skisprung-Mekka seit Gregor Schlierenzauer 2013.

Kraft fing mit Sprüngen auf 130 und 132 Meter bei schwierigen Bedingungen im zweiten Durchgang den zur Halbzeit führenden Wellinger noch ab und feierte damit seinen fünften Saisonsieg. Inklusive WM hält er damit bei zehn Podestplätzen in Folge, in diesem Weltcup-Winter sind es insgesamt bereits 15. Mit Manuel Fettner als Achter schaffte es ein zweiter ÖSV-Adler in die Top Ten, Markus Schiffner, am Samstag noch Teil der siegreichen Mannschaft, verpasste hingegen als 33. ebenso wie Routinier Andreas Kofler (34.) die Qualifikation für das Finale.

Auch in der Zwischenwertung der erstmals ausgetragenen Raw-Air-Serie liegt Kraft nach fünf von insgesamt 16 Sprüngen (auch Qualifikation und Team zählen) nun 20,5 Punkte vor Wellinger. Den Gesamtsieger erwartet eine Prämie von 60.000 Euro, Verschnaufpause gibt es dafür keine. Bereits heute geht es in Lillehammer mit der Qualifikation für den Einzelbewerb am Dienstag (17 Uhr, live ORF eins) weiter. Am Donnerstag folgt Trondheim, ehe am Wochenende das Finale auf der Weltrekord-Schanze in Vikersund steigt.

