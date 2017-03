Reichelt gewinnt Weltcup-Super-G

Der Salzburger Hannes Reichelt hat am Donnerstag den Super-G beim alpinen Ski-Weltcup-Finale in Aspen gewonnen. Der 36-jährige Ex-Weltmeister setzte sich knapp vor dem Südtiroler Dominik Paris (+0,11 Sek.) durch. Platz drei ging an die zeitgleichen Mauro Caviezel (SUI) und Aleksander Aamodt Kilde (NOR/je 0,33). Für Reichelt war es der insgesamt 13. Weltcup-Sieg, der sechste im Super-G.

Die kleine Kristallkugel für den Sieg im Spezial-Weltcup hatte sich der Norweger Kjetil Jansrud, der in Aspen Neunter wurde, bereits zuvor gesichert. Reichelt verbesserte sich mit dem zweiten Saisonsieg nach jenem in der Abfahrt in Garmisch noch auf Platz zwei der Super-G-Endwertung. Gesamt-Weltcup-Rekordsieger Marcel Hirscher aus Salzburg landete im abschließenden Speed-Rennen der Saison mit 1,02 Sekunden Rückstand auf Platz elf.

Schließen Hannes Reichelt – APA (HANS KLAUS TECHT)

Der offizielle Endstand:

Hannes Reichelt (AUT) 1:08,22 Dominik Paris (ITA) 1:08,33 +0,11 Mauro Caviezel (SUI) 1:08,55 +0,33 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:08,55 +0,33 Vincent Kriechmayr (AUT) 1:08,75 +0,53 Adrien Theaux (FRA) 1:08,75 +0,53 Peter Fill (ITA) 1:08,77 +0,55 Travis Ganong (USA) 1:08,82 +0,60 Kjetil Jansrud (NOR) 1:09,02 +0,80 Alexis Pinturault (FRA) 1:09,24 +1,02 Marcel Hirscher (AUT) 1:09,30 +1,08 Max Franz (AUT) 1:09,46 +1,24 Josef Ferstl (GER) 1:09,48 +1,26 Blaise Giezendanner (FRA) 1:09,57 +1,35 Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:09,60 +1,38 Martin Cater (SLO) 1:09,77 +1,55 Andrew Weibrecht (USA) 1:11,63 +3,41 Nils Alphand (FRA) 1:12,64 +4,42

(APA)