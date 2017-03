Kraft feierte in Trondheim sechsten Saisonsieg

Stefan Kraft hat nach dem Rückschlag am Vortag eindrucksvoll zurückgeschlagen. Der 23-jährige Doppel-Weltmeister holte am Donnerstag in Trondheim seinen bereits sechsten Weltcup-Saisonsieg und übernahm auch wieder die Führung in der "Raw-Air"-Wertung. Kraft gewann mit 138 und 142,5 Metern sowie 302,0 Punkten 7,7 Zähler vor dem Norweger Andreas Stjernen, Andreas Wellinger (GER) wurde Dritter.

Kraft hat damit in der "Raw-Air"-Wertung wieder die Führung von Wellinger übernommen, der Salzburger führt knapp fünf Punkte vor dem Deutschen. Zudem hat Kraft mit seinem insgesamt zehnten Weltcupsieg seine Führung im Gesamt-Weltcup auf den Polen Kamil Stoch auf 86 Punkte ausgebaut. Der Weltcup-Tross übersiedelt nun auf die Skiflug-Schanze in Vikersund.

Weltcup-Wertungen:

Stefan Kraft (AUT) 1420 Kamil Stoch (POL) 1334 Daniel-Andre Tande (NOR) 1181 Andreas Wellinger (GER) 988 Maciej Kot (POL) 927 Domen Prevc (SLO) 906 Markus Eisenbichler (GER) 697 Michael Hayböck (AUT) 692 Manuel Fettner (AUT) 678 Peter Prevc (SLO) 610 Piotr Zyla (POL) 566 Andreas Stjernen (NOR) 524 Richard Freitag (GER) 485 Vincent Descombes Sevoie (FRA) 381 Jewgenij Klimow (RUS) 368

(APA)