Skifliegen: Kraft verbessert Weltrekord auf 253,5 m

Kraft verbesserte die zuvor vom Norweger Robert Johansson im gleichen Durchgang auf 252 m verbesserte Bestmarke. Kraft hatte nach der Landung zwar ganz leicht mit dem Gesäß den Boden berührt, laut Informationen von FIS-Rennleiter Walter Hofer zählt der Rekord bei einer leichten Berührung aber. Die bisherige Bestmarke vor diesem Wochenende hatte der Norweger Anders Fannemel gehalten, der am 15. Februar 2015 ebenfalls in Vikersund 251,5 m gesegelt war.

Die durch diese Leistungen in den Hintergrund geratene Zwischenwertung in der Teamkonkurrenz führen die Norweger mit 818,1 Punkten nur 0,5 Zähler vor Polen und 39,1 vor Österreich an.

(APA)