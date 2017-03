Gesamt-Weltcupsieger: Stefan Kraft am Zenit

Stefan Kraft hat am Sonntag als erster Österreicher seit Gregor Schlierenzauer vor vier Jahren den Gesamt-Weltcup im Skispringen sowie zusätzlich auch die kleine Kristallkugel für den Skiflug-Weltcup gewonnen. Der 23-jährige Salzburger krönte seine sensationelle Saison, die er in Planica mit seinem achten Tagessieg in nur einem Durchgang auch würdig abschloss.

Der zweite Durchgang wurde wegen zu starken Windes abgebrochen und somit wurde der letzte Bewerb mit nur einem Flug entschieden. Kraft gewann 8,1 Zähler vor dem Deutschen Andreas Wellinger. Dritter wurde der Japaner Noriaki Kasai. Österreich hat damit zum insgesamt zwölften Mal den Gesamt-Weltcup im Skispringen gewonnen.

Steckbrief von Stefan Kraft Geboren: 13. Mai 1993 in Schwarzach im Pongau

Wohnort: Goldegg (S)

Größe/Gewicht: 1,70 m/56 kg

Hobbys: Fußball, Skifahren, Beach-Volleyball

Verein: SV Schwarzach

Homepage: www.kraft-stefan.com

Größte Erfolge: WM (2-2-2): Gold Normalschanze und Großschanze 2017 Lahti, Silber Team 2015 Falun und Mixed 2017 Lahti, Bronze Normalschanze 2015 und Team 2017 Lahti

Skiflug-WM: Bronze Einzel und Team 2016 Kulm

Weltcup: 12 Siege, Gesamt-Weltcupsieger 2016/17, Gesamt-Dritter 2014/15

Vierschanzen-Tournee: Sieger 2014/15

Junioren-WM: Gold Team 2011, Silber Einzel 2011, Bronze Team 2012 und Einzel 2013

Beste Saisonplatzierungen: 8 Siege (3 Oberstdorf/davon 2 Skifliegen, 1 Pyeongchang, Oslo, Trondheim, 2 Planica) - 16 Saisonpodestplätze (7-3-6)

Besonderheit: Markierte zudem am 18. März 2017 den Weltrekord von 253,5 m.

Bisherige Weltcup-Gesamtsieger und Rekord:

1980 Hubert NEUPER (AUT)

1981 Armin KOGLER (AUT)

1982 Armin KOGLER (AUT)

1983 Matti Nykänen (FIN)

1984 Jens Weißflog (DDR)

1985 Matti Nykänen (FIN)

1986 Matti Nykänen (FIN)

1987 Vegaard Opaas (NOR)

1988 Matti Nykänen (FIN)

1989 Jan Boklöv (SWE)

1990 Ari-Pekka Nikkola (FIN)

1991 Andreas FELDER (AUT)

1992 Toni Nieminen (FIN)

1993 Andreas GOLDBERGER (AUT)

1994 Espen Bredesen (NOR)

1995 Andreas GOLDBERGER (AUT)

1996 Andreas GOLDBERGER (AUT)

1997 Primoz Peterka (SLO)

1998 Primoz Peterka (SLO)

1999 Martin Schmitt (GER)

2000 Martin Schmitt (GER)

2001 Adam Malysz (POL)

2002 Adam Malysz (POL)

2003 Adam Malysz (POL)

2004 Janne Ahonen (FIN)

2005 Janne Ahonen (FIN)

2006 Jakub Janda (CZE)

2007 Adam Malysz (POL)

2008 Thomas MORGENSTERN (AUT)

2009 Gregor SCHLIERENZAUER (AUT)

2010 Simon Ammann (SUI)

2011 Thomas MORGENSTERN (AUT)

2012 Anders Bardal (NOR)

2013 Gregor SCHLIERENZAUER (AUT)

2014 Kamil Stoch (POL)

2015 Severin Freund (GER)

2016 Peter Prevc (SLO)

2017 Stefan KRAFT (AUT)

(APA)