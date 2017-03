Eishockey-Finale: KAC gegen Vienna Capitals

Klagenfurt. 0:2 in der Halbfinalserie gegen Titelverteidiger Salzburg zurück – und die Best-of-7-Serie doch noch mit 4:2 gewonnen: Österreichs Eishockey-Rekordmeister KAC sorgte für die Überraschung dieser Saison in der Erste-Bank-Liga.

Die Klagenfurter warfen vor 4945 Zuschauern den haushohen Favoriten aus dem Rennen, im sechsten Spiel am Sonntagnachmittag überragte nicht nur die Klagenfurter Abwehr rund um Torhüter David Madlener (80 Prozent Fangquote) oder glänzte man mit flottem Forechecking; sondern zeigte Jamie Lundmark einmal mehr, warum der Kanadier denn eine so wichtige Stützte der Rotjacken ist. Er sicherte dem Klub mit zwei Toren den Einzug in die Finalserie, in der ab 31. März die Vienna Capitals warten.

Spiel eins steigt am Freitag (20.15 Uhr) in Kagran, KAC steht erstmals seit 2013 wieder im Finale und geht auf den 31. Titel los. Die Capitals haben 2004/05 ihren bisher einzigen Meistertitel geholt – gegen KAC, mit 4:3-Siegen. Allerdings, 2013 unterlagen die Wiener dem KAC mit 0:4.

Nun liegt es an Trainer Serge Aubin, ein Rezept gegen die Kärntner zu finden. Ansonst verabschiedet sich KAC-Trainer Mike Pellegrims als Meister Richtung DEL und Düsseldorf. Die Nachfolgediskussion läuft ohnehin bereits: Rob Daum, zuletzt in Linz entlassen, soll kommen.

Salzburg verpasste erstmals seit vier Jahren das Finale und damit den ersten Titel-Hattrick in der Liga-Historie. (fin)



KAC – Salzburg 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Klagenfurt, 4945. Tore: Geier (22./PP), Pance (47.), Lundmark (54./PP, 55.).8.