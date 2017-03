Eiskunstlauf und die Gunst um das Olympiaticket

Zum Saisonabschluss geht es bei den Eiskunstläufern um nichts weniger als um Olympiatickets. Bei den Weltmeisterschaften vom Mittwoch bis Samstag in der Hartwall Arena von Helsinki bemühen sich mit Miriam Ziegler/Severin Kiefer unter 29 Paarlauf-Duos und Kerstin Frank unter 38 Einzelläuferinnen auch Österreicher um je einen Quotenplatz bei den Spielen im Februar 2018 in Pyeongchang.

Vorrangiges WM-Ziel der ÖEKV-Teilnehmer ist das Erreichen der Kür. Das ist auch für die Erfüllung des Olympia-Traums Voraussetzung. Im Paarlauf sind 16 Kür-Plätze zu vergeben. Bei der 23-jährigen Burgenländerin Ziegler und dem 26-jährigen Salzburger Kiefer klappte es bei bisher drei WM-Versuchen damit nicht. Die zweifachen EM-Neunten belegten in den vergangenen drei Jahren die Plätze 22, 18 und 21.

"Wir haben in den letzten Wochen besonders hart an unserem Kurzprogramm gearbeitet", sagte Ziegler, zuversichtlich die Olympia-Hürde zu nehmen. Mit einem Crowdfunding-Projekt über www.believeinyou.at versuchen die beiden, sich einen finanziellen Polster für eine Olympia-Vorbereitung mit den deutschen Vize-Europameistern Aljona Savchenko und Bruno Massot zu schaffen.

Die Wienerin Frank stand bei fünf Antreten zweimal in einer WM-Entscheidung, und zwar 2012 als letztlich 21. sowie 2013 als 24. Sie läuft ihr Kurzprogramm wie auch Ziegler/Kiefer am Mittwoch. Eine zweite und letzte Olympia-Chance gibt es im September in Oberstdorf bei der Nebelhorn-Trophy. Dabei werden aber nur noch einige wenige Plätze vergeben.

WM-Titelverteidiger sind die Russin Jewegenia Medwedewa, Kanadas Paarläufer Megan Duhamel/Eric Radford, Frankeichs Eistänzer Gabriela Papdakis/Guillaume Ciceron und Javier Fernandez. Der Spanier hat den Herren-Titel zuletzt zweimal geholt, aber auch seine Vorgänger sind dabei. Der Kanadier Patrick Chan läuft um seinen vierten Titel (bisher 2011, 2012, 2013), der Japaner Yuzuru Hanyu um seinen zweiten (2014).

WM-Programm (MESZ): Mittwoch: Kurzprogramm Damen (9.40 Uhr), Kurzprogramm Paare (17.10); Donnerstag: Kurzprogramm Herren (11.30), Kür der Paare (17.55); Freitag: Kurztanz (10.00), Kür der Damen (17.00); Samstag: Kür der Herren (9.50), Kürtanz (15.35)

