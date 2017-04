Capitals - die hohe Kunst des Torschusses

Wien. Es gibt Tore, die vergisst man nicht; egal, ob im Fußball oder Eishockey. Im Fall des Amerikaners Jerry Pollastrone sind es allerdings gleich zwei solcher Treffer, die sowohl Seltenheitswert als auch für die Capitals emotionalen Tiefgang genießen. Im ersten Finalspiel der Erste-Bank-Liga schoss der Stürmer, 31, gegen KAC das 4:1. Ein Traumtor nach einer „Pirouette“, es hatte wirklich Eiskunstlauf-Charakter. Im zweiten Duell der Best-of-seven-Serie stand Pollastrone in der Verlängerung goldrichtig am Torkreis. Er behielt Nerven und Übersicht, schoss das „Goldtor“ zum 5:4-Sieg, zur 2:0-Führung in der Serie.