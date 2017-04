Stefan Kraft: "Ich kenne keine Angst, dieses Selbstvertrauen habe ich"

Stefan Kraft ist guter Dinge. Der Salzburger, 23, spaziert durch Wien, genießt Flair und Kultur. Die Skisprungsaison ist vorbei, der ÖSV-Star hat alles gewonnen - zweimal WM-Gold, Skiflug-Weltrekord mit 253,5 Metern, beide Kristallkugeln. Er wird erkannt, auch Skispringer verlieren prompt ihre Anynomität, wenn sie Erfolg haben. Interviews wie mit Claudia Stöckl auf Ö3 fördern private Geheimisse zu tage, die er so gar nicht preis geben wollte. Auf den Malediven will er über das Erreichte nachdenken, in der Abgeschiedenheit neue Kraft tanken für die Olympiasaison. Gold in Südkorea ist mit Cheftrainer Heinz Kuttin das Fernziel, das Nahziel Cardiff, "aber nur, wenn der FC Bayern ins Final der Champions League kommt!"