Ski alpin: 17 ÖSV-Trainingsgruppen und ein Soloteam Hirscher

Der Österreichische Skiverband hat nach der Weltcupsaison 2016/17 die Trainingsgruppen der Alpinen neu organisiert. 108 Herren und Damen verteilen sich in der kommenden Saison auf insgesamt 18 Gruppen mit durchschnittlich sechs Athleten. Marcel Hirscher ist der einzige Sportler mit Einzelbetreuung, Anna Veith befindet sich vorläufig in der fünfköpfigen Gruppe "Back to Race" ihres Vertrauenstrainers Meinhard Tatschl. Mit dabei sind Michaela Kirchgasser, Mirjam Puchner, Theresa Steinlechner und Bianca Venier.

