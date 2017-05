Skispringer Andreas Kofler unter der Haube

Skispringer Andreas Kofler hat am Samstag seine langjährige Freundin Mirjam geheiratet. Die kirchliche Trauung fand in Mieders statt, die Hochzeitstorte wurde standesgemäß auf der Bergiselschanze angeschnitten, wo auch gleich im Bergiselrestaurant mit zahlreichen Skisprung-Kollegen gefeiert wurde. Schon vor einer Woche hatte das Paar standesamtlich in Fieberbrunn geheiratet.

(APA)