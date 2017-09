NHL-Team Florida Panthers aus Region ausgeflogen

Rund 80 Personen flogen am Freitag von Fort Lauderdale in Florida nach Boston, berichteten lokale Medien. Die Heimstätte des NHL-Teams, das BB&T Center, dient bei der für das Wochenende erwarteten Ankunft von "Irma" im südlichen Florida als Lager für Notfallausrüstung. Die Saison in der stärksten Eishockey-Liga der Welt beginnt Anfang Oktober.

Unter der Woche war wegen des Hurrikans vorsorglich bereits das Auftakt-Heimspiel der Miami Dolphins in der National Football League (NFL) abgesagt worden. Statt am Sonntag treffen die Dolphins nun am 19. November auf die Tampa Bay Buccaneers.

(APA)