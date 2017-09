Eishockey: Vienna Capitals fertigen Salzburg ab

Der Titelverteidiger gewann damit saisonübergreifend das 16. Ligaspiel in Serie und näherte sich dem EBEL-Rekord. Die Bestmarke hält der KAC mit 17 Erfolgen en suite aus der Saison 2010/11. Die Salzburger bleiben weiter ohne Sieg.

Jamie Fraser brachte die Wiener in der siebenten Minute im Powerplay mit einem Schlagschuss ins rechte Eck, assistiert von Neuzugang Kyle Klubertanz und Rafael Rotter, in Front. Der Salzburger Michael Schiechl hatte zuvor eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Beinstellens kassiert. Auf den Führungstreffer des Meisters folgte eine Drangperiode mitsamt Powerplay der "Bullen". Zählbares konnten die Gastgeber, bei denen John Hughes und Raphael Herburger nach Verletzungspausen in den Kader zurückgekehrt sind, im Überzahlspiel allerdings nicht herausholen. Im Gegenzug erzielte Patrick Peter in der zwölften Minute von der Strafbank kommend das 2:0. Der Verteidiger stürmte alleine auf Salzburg-Goalie Luka Gracnar zu und verwertete trocken.

Im Mitteldrittel gelang den "Caps" die Vorentscheidung. Nur drei Sekunden, nachdem Salzburg-Stürmer Herburger eine Strafe wegen Haltens bekam, sorgte Ryan McKiernan in der 28. Minute per Handgelenksschuss ins lange Eck für das 3:0. "Bullen"-Headcoach Greg Poss reagierte nach dem dritten Gegentreffer mit einem Tormannwechsel. ÖEHV-Goalie Bernhard Starkbaum ersetzte den Slowenen Luka Gracnar. In Minute 32 fand John Hughes eine Riesenchance für die Mozartstädter vor, er brachte den Puck allerdings nicht im Tor unter. Wenige Augenblicke vor der zweiten Drittelpause erhöhte MacGregor Sharp abermals im Powerplay auf 4:0 (40.). Die Wiener konnten damit auch das dritte Überzahlspiel in einen Treffer ummünzen.

Die Capitals schalteten im Schlussdrittel einen Gang zurück. Den Salzburgern gelang es nicht mehr, den Shutout von Jean Philippe Lamoureux zu verhindern. Salzburg-Verteidiger Matthias Trattnig war nach der dritten Niederlage im dritten EBEL-Saisonspiel naturgemäß enttäuscht. "Sobald wir ein Tor bekommen, sind wir eigentlich wieder komplett flach. Im Moment muss man sich als Mannschaft finden", erklärte der Routinier. Drei Niederlagen in Serie bedeuten für die "Bullen" einen neuen Negativrekord. Bei den "Caps", die nach drei Matches bei 17 Saisontoren halten, war man erwartungsgemäß hochzufrieden. "Jeder hat gewusst, was seine Aufgabe war. In der einen oder anderen Situation haben wir besser gekämpft und letztlich verdient gewonnen", bilanzierte der Wiener Rafael Rotter.

Runde drei des EBEL-Durchganges wird am Freitag fortgesetzt. Der VSV, der in den ersten beiden Saisonpartien Siege einfahren konnte, trifft auswärts auf Fehervar (18.45 Uhr). Die Graz 99ers bekommen es mit den Black Wings Linz, der KAC mit Znojmo zu tun (beide 19.15 Uhr). Die Bulldogs aus Dornbirn treten beim HCB Südtirol an (19.45 Uhr).

(APA)