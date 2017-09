Ski alpin: Hirscher schließt Start in Sölden aus

Die Rückkehr in den Alpin-Weltcup könnte aber schon im November erfolgen. "Wenn es ein kleines Wunder gibt, dann Levi. Aber wir reden da von mitfahren", sagte Hirscher.

In dem finnischen Ski-Resort geht es am 12. November erstmals im Weltcup-Winter um Slalom-Punkte. Auf den Sieg werde er dort, falls er überhaupt antritt, keine Chancen haben, meinte Hirscher. An einen Start beim Weltcup-Auftakt am 29. Oktober beim Riesentorlauf in Sölden sei indes nicht zu denken, stellte der sechsfache Gesamtweltcup-Sieger klar.

Nach Abnahme des Gipsverbandes an seinem linken Bein sei er mit dem Heilungsverlauf aktuell zufrieden. "Es ist ziemlich gut. Es passt", sagte Hirscher.

(APA)