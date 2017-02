Ski-WM: Puchner stürzt im Abfahrtstraining, Bestzeit für Stuhec

Die Slowenin Ilka Stuhec hat am Mittwoch im ersten Training der alpinen Ski-Damen bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz für Spezial- und Kombiabfahrt die Bestzeit aufgestellt. Die Gewinnerin von drei der sechs Weltcupabfahrten in diesem Winter verwies die Schweizerinnen Fabienne Suter (0,43), Lara Gut (0,81) und Jasmine Flury (1,06) auf die weiteren Ränge.

Als beste Österreicherin war Stephanie Venier Fünfte (1,43), Christine Scheyer folgte nach 40 von 60 Läuferinnen als Siebente (1,59). Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn hatte 2,34 Rückstand.

Vorzeitig vorbei ist die WM für die Salzburgerin Mirjam Puchner. Die Gewinnerin der Abfahrt beim Weltcupfinale im März 2016 in St. Moritz kam zu Sturz und wurde mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch per Helikopter ins Spital geflogen.

(APA)