Die Wiederauferstehung der Crazy Canucks

Auch der zweite Bewerb der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz brachte eine Überraschung. Der Kanadier Erik Guay gewann den Super-G vor dem norwegischen Topfavoriten Kjetil Jansrud (+ 0,45 Sekunden) und seinem Landsmann Manuel Osborne-Paradis (+ 0,51 Sekunden).

Wie am Vortag Nicole Schmidhofer hatte das Gros der Experten auch Guay nicht auf der Goldrechnung. Die Glanzzeiten des Mannes aus Quebec schienen schon lang vorüber, seine fünf Weltcupsiege (drei Abfahrten, zwei Super-G) hatte er zwischen 2007 und 2014 gefeiert. Bei Weltmeisterschaften verblüffte er die Konkurrenz aber schon einmal: 2011 gewann er in Garmisch Abfahrtsgold. Hier, in St. Moritz, sorgte er abermals für staunende Gesichter, als er mit Startnummer 14 den führenden Jansrud – er hatte drei von vier Saison-Super-G gewonnen – um beinahe eine halbe Sekunde distanzierte.

Oldie, but goldie

Guay, 35, krönte sich zum ersten Super-G-Weltmeister aus Kanada und sogleich zum ältesten Titelträger der Geschichte. Hannes Reichelt war bei seinem Super-G-Sieg in Beaver Creek 2015 zehn Monate jünger gewesen. „Nach so langer Zeit, nach den Verletzungen – das ist schon sehr speziell“, sagte Guay, der vor eineinhalb Wochen in Garmisch noch spektakulär zu Sturz gekommen war. Nach dem Seilbahnsprung prallte er auf den Rücken, sein Airbag, den nicht alle Rennläufer tragen, verhinderte Schlimmeres. „Ich habe versucht, diesen Crash zu vergessen und mich auf die WM zu konzentrieren.“ Es war nicht Guays erster böser Sturz, im Laufe seiner im Jahr 2000 lancierten Karriere musste er sich nicht weniger als sechs Knieoperationen unterziehen, auch der Rücken zwickte regelmäßig.

Im Sommer 2013 wurde eine Generalrevision nötig, nachdem ihm jeder Versuch, eine Kurve zu fahren, große Schmerzen bereitet hatte. Guay lernte wie so viele Speedfahrer, mit körperlichen Problemen zu leben. „Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagte, dass ich mich wie ein 20-Jähriger fühle“, hatte er nach seiner letzten verletzungsbedingten Auszeit vor eineinhalb Jahren behauptet. „In meinem Alter ist es nicht mehr realistisch, keinen Schmerz zu spüren.“ Wie lange Guay schon im Geschäft ist, zeigt die Tatsache, dass er auch schon an der bislang letzten WM in St. Moritz 2003 teilnahm. Als damals 21-Jähriger belegte er in Abfahrt und Super-G jeweils Rang sechs. „Ich kann mich noch gut an diese Rennen erinnern. Vielleicht hat mir diese Erinnerung heute geholfen.“

Crazy Canucks im TV

Kanada hat eine lange Tradition im Speed-Bereich der Herren. Ab Mitte der 1970er-Jahre mischte eine Handvoll Athleten die Weltcupszene auf, sie sollten als Crazy Canucks, als verrückte Kanadier, in die Geschichte eingehen. Auch, weil sie einen waghalsigen Rennstil pflegten, der immer wieder in spektakulären Stürzen gipfelte.

Im WM-Super-G erlebten die Crazy Canucks sozusagen ihre Auferstehung, neben Guay landete mit Osborne-Paradis ein zweiter Kanadier überraschend auf dem Podest. „Ich habe den Crazy Canucks als Kind im Fernsehen zugesehen, wollte immer so sein wie sie“, erzählte der 33-Jährige, dessen einziger Super-G-Podestplatz von 2009 datiert. „Diese Medaille mit Erik zu holen macht es besonders. Wir sind wie Brüder.“

Gefeiert wurde am Mittwoch dennoch schaumgebremst. „Wir haben hier noch einen Job zu erledigen“, meinte Guay pflichtbewusst. Am Samstag steht die Abfahrt auf dem Programm.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2017)