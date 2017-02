Ski-WM: Hirscher verpasst Kombi-Gold um ein Hundertstel

Marcel Hirscher hat bei der Ski-WM in St. Moritz die Titelverteidigung in der Kombination nur hauchdünn verpasst. Der Salzburger ging als 28. nach der Abfahrt in den Slalom und musste sich am Ende dem Schweizer Luca Ärni um eine Hundertstelsekunde geschlagen geben. Der Lokalmatador hatte mit Startnummer eins vorgelegt. Dritter wurde mit Mauro Caviezel ein weiterer Schweizer. Favorit Alexis Pinturault (FRA) kam nicht über Rang zehn hinaus.

Romed Baumann, der als Abfahrtssieger über zwei Sekunden Vorsprung gehabt hatte, musste sich mit dem zwölften Platz begnügen. Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer konnten sich im Slalom nicht mehr verbessern, belegten Rang acht bzw. 17.

