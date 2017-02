Die Fahrt ins Nichts

Österreich ist bei der Ski-WM in St. Moritz geschlagen, im Viertelfinale des Teambewerbes gescheitert an Schweden. In einem Rennen, dessen sportlicher Wert zwar fraglich ist im Vergleich zu Abfahrt, Super G oder Slalom, aber bei der WM Sieger dennoch mit Gold, Hymne und Titel ausgezeichnet wird. Das ÖSV-Team war sogar Titelverteidiger in St. Moritz und steht nun vor einem Rätsel. Vor allem, was ist bloß mit Marcel Hirscher los? Er verlor seine beiden Läufe in dieser Parallel-Serie, den ersten sogar gegen einen Belgier. Übrigens: das ganze belgische Team hatte erst am Tag zuvor erfahren, dass es starten darf bei dieser WM.