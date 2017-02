Ski-WM: Doppelsieg im Riesentorlauf - Hirscher gewinnt vor Leitinger

Marcel Hirscher hat sich erstmals in seiner Karriere zum Weltmeister im Riesentorlauf gekrönt. Der Salzburger siegte bei der Ski-WM in St. Moritz nach Halbzeitführung vor ÖSV-Teamkollegen Roland Leitinger (+0,25), der von Rang sechs noch den Sprung aufs Podest schaffte, und dem Norweger Leif Kristian Haugen (+0,71). Philipp Schörghofer fiel vom zweiten noch auf den fünften Rang zurück (+0,85).

"Anstrengend und ziemlich schwierig war es. Ich habe gewusst, ich muss alles geben", sagte Hirscher, der 2013 und 2015 jeweils Silber gewonnen hatte, und konnte eine gewisse Genugtuung in Bezug auf die Kritik nach dem frühen Aus im Teambewerb nicht verbergen. "Wahnsinn, nach allem was in den letzten Tagen war."

Für Leitinger ist Silber sein größter Karriereerfolg, im Weltcup hatte es der 25-Jährige bislang erst zweimal in die Top Ten geschafft. Für Hirscher ist es hingegen die insgesamt achte WM-Medaille, bei diesen Titelkämpfen hatte er zuvor schon Silber in der Kombination geholt.

Manuel Feller hatte mit einem fehlerhaften ersten Lauf die Top 30 verpasst und ging wegen Rückenbeschwerden gar nicht mehr an den Start.

