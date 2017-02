Ski-WM: Hirscher gewinnt Slalom vor Feller

Marcel Hirscher hat aus österreichischer Sicht für den goldenen Schlusspunkt bei der Ski-WM in St. Moritz gesorgt. Wie schon im Riesentorlauf führte der Salzburger auch im abschließenden Slalom einen ÖSV-Doppelsieg an, er gewann mit Respektabstand von 0,68 Sekunden vor Teamkollegen Manuel Feller, der von Rang sieben noch den Sprung auf das Podest schaffte, und dem Deutschen Felix Neureuther (+0,93). Marco Schwarz fiel als Halbzeitzweiter auf Rang sieben zurück, Michael Matt von Platz drei auf acht. Favorit Henrik Kristoffersen (NOR) wurde Vierter.

Dank der Medaillen beendete Österreich die WM auch im Medaillenspiegel auf dem ersten Platz. Hirscher ist zudem der erste Rennläufer seit Alberto Tomba 1996, der sich im selben Jahr zum Weltmeister im Riesentorlauf und Slalom kürt.

(red)