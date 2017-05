Der letzte Schachzug des Marcel Koller

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist keine Wohlfühloase mehr. Das ist spätestens seit dem misslungenen EM-Auftritt in Frankreich bekannt, bei der Pressekonferenz des ÖFB mit Marcel Koller Dienstagmittag in Wien beseitigte der Schweizer diesbezüglich auch die allerletzten Zweifel. Koller präsentierte sich emotional wie nie in den vergangenen fünfeinhalb Jahren als Teamchef, bislang galten seine öffentlichen Auftritte als überschaubar aufregend. Sie waren meist genauso vorhersehbar wie die Kaderliste.