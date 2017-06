Samsung-Mitarbeiter stahl mehr als 8400 Smartphones

Ein Samsung-Mitarbeiter wurde entlassen, weil er über einen Zeitraum von zwei Jahren mehr als 8474 Smartphones aus der Fabrik gestohlen haben soll, um sie an einen Händler weiter zu verkaufen. Damit verdiente er sich zwischen Dezember 2014 und November 2016 umgerechnet 633.000 Euro dazu. Es reichte aber nicht ganz, seine Spielschulden in Höhe von 712.000 Euro zu tilgen.

Die Polizei wurde auf ihn überhaupt erst aufmerksam, als Samsung den Fall im Dezember meldete, weil in Vietnam immer wieder unveröffentlichte Samsung-Geräte zum Verkauf angeboten wurden. Es handelte sich nämlich um Smartphones, die für die interne Entwicklung und nicht für den Verkauf gedacht waren. Derartige Geräte sind meist mit einem "Not for Sale" gekennzeichnet.

Der Verdächtige arbeitet seit 2010 in Samsungs Fertigungsanlage im südkoreanischen Suwon und war dabei für die Instandhaltung von Geräten zuständig, die Entwickler für Upgrades oder neue Funktionen testeten.

Dass der Diebstahl so lange unentdeckt blieb, liegt daran, dass der Mitarbeiter im Rollstuhl sitzt und daher nicht durch den elektronischen Körperscanner (wie am Flughafen) musste und den einfach umfahren konnte. Da er sonst nie kontrolliert wurde, versteckte er die Geräte in seinem Rollstuhl.

>>> The Investor.

(bagre)