Das Auto als Hobbyraum der Zukunft

Das Jahr ist erst ein paar Tage alt, und schon werden die Weichen für die kommenden Monate und Jahre gestellt – zumindest technisch. In Las Vegas buhlen seit Donnerstag die Branchengrößen um die Aufmerksamkeit der Fachbesucher und Journalisten.

Wie schon die Jahre zuvor steht auch die 50. Ausgabe der Messe ganz im Zeichen des Autos der Zukunft. Und das, obwohl nur einige Tage später in Detroit die Autoshow stattfindet. Hersteller nutzen die Messe in Las Vegas, um früher als die Konkurrenz ihre Neuheiten zu präsentieren. Warum aber auf einer Elektronikmesse? Die Bestrebungen der Industrie, Haushaltsgeräte und Alltagsgegenstände zu vernetzen und miteinander kommunizieren zu lassen, sind längst auch in der Autobranche angekommen.



Mehr als nur ein Auto. War vor einigen Jahren ein Handy nur ein mobiles Telefon, ist es seit dem ersten iPhone vor zehn Jahren ein Multifunktionsgerät, das leistungsfähiger ist, als mancher Laptop. So soll auch das Auto zu einer Freizeitzone, einem multimedialen Rückzugsort werden. Fiat Chrysler will damit vor allem jüngere Generationen wieder vom Autokauf überzeugen. Eine schwierige Aufgabe, denn insbesonders jüngere Menschen verlassen sich zusehends auf Carsharing-Dienste wie Car2Go und Drive Now oder auf Fahrdienste wie Uber. Dem entgegensetzen will Honda zum Beispiel einen Wagen mit einem „Gefühlsmotor“, der sich dank implementierter künstlicher Intelligenz auf die Passagiere einstellen soll. Toyota will ebenfalls die Bedürfnisse der Passagiere durch künstliche Intelligenz erfassen. Angezeigt werden diese über einen Kreis, Yui, in der Konsole. Gepackt wird das Ganze in das Concept-i, ein sehr futuristisches Design.

Microsoft kündigte in Las Vegas an, künftig mit Partnern an der Zukunft der Autos mitzuwirken. Großes Thema auch hier: künstliche Intelligenz. „Die Zusammenarbeit auf der CES 2017 ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam testen und ermitteln, welche Funktionalität wirklich Zukunft hat“, erklärte Microsoft-Manager Kevin Dallas. Und auch Hewlett Packard Enterprise hat einen Seat Leon Cupra im Gepäck, der über die Cloud mit verschiedenen Verkehrsteilnehmern kommuniziert.



Ab in die Matrix. In Las Vegas dreht sich aber nicht alles um Autos. Ein Schwerpunkt sei eigentlich Virtual Reality. Das versprechen zumindest die Macher der Messe. Virtual Reality werde, so Gary Shapiro, Präsident der Consumer Technology Association, die Regeln vieler Branchen aus den Angeln heben und für neue Rahmenbedingungen sorgen. Die Spieleindustrie hat nur den Anfang gemacht, doch Virtual Reality wird uns noch in vielen anderen Bereichen begegnen. „Ärzte benutzen die Technologie, um bessere Behandlungsmethoden zu entwickeln, Architekten verwenden VR für den Bau besserer Gebäude, und Reisebüros setzen Virtual Reality ein, um die Reiseplanung zu erleichtern“, erklärte Shapiro kürzlich.



Dinge, die die Welt nicht braucht. In Las Vegas werden aber nicht nur die Innovationen gezeigt, die unser Leben nachhaltig verändern sollen. Einige skurrile Gadgets sind auch darunter. Zum Beispiel eine Haarbürste von Withings, die per App vor zu forschem Bürsten warnt und dabei auch die Haare analysiert, oder eine Unterhose, die vor Handystrahlung schützt, oder ein smarter Mistkübel, der den Müll analysiert und darauf basierend eine Einkaufsliste erstellt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2017)