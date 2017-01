Mit Sherlock Holmes auf Twitter-Schnitzeljagd

Sherlock ist zurück. In der vierten Staffel steht der Meisterdetektiv nicht nur vor seiner größten Aufgabe, sondern löst auch im Akkord wieder einen Fall nach dem anderen. Wer sich je die Frage gestellt hat, wie gut er/sie im Lösen von Rätseln ist, hat jetzt die Möglichkeit das herauszufinden.

BBC One hat via Twitter eine Ankündigung veröffentlicht. "Wir haben eine Nachricht von jemandem erhalten, der von sich selbst behauptet Sherlock Holmes zu sein. Das lassen wir nicht zu."

Am Dienstag, den 10. Jänner startet um 21 Uhr (MEZ) #SherlockLive. Viele Informationen gibt es noch nicht, aber es scheint eine vielversprechende Schnitzeljagd zu werden.

We have received a text from someone claiming to be Sherlock Holmes. We won’t let this happen. #SherlockLive #NotGonnaHappen pic.twitter.com/lCJGctPAhc

Our tech teams are looking into #SherlockLive and they believe these two men may be involved somehow. pic.twitter.com/4Smd5x6vzW