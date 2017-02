Firmen reagieren auf Hacker-Attacken oft viel zu spät

Wien. Vergangenen Sonntag traf es das Parlament, im November zwei Ministerien: Hackerattacken häufen sich, auch in Österreich. In Relation zum BIP gibt es hier sogar überproportional viele Cyberangriffe: Laut einem aktuellen Report über Cyberbedrohungen, den das IT-Sicherheitsunternehmen FireEye und der Risikoberater Marsh & McLennan erstellt haben, werden Finanzbranche, Telekommunikation, herstellende Industrie und öffentliche Stellen besonders oft von Hackern angegriffen – und vier Prozent der Attacken, die 2016 europaweit in diesen Sektoren beobachtet wurden, richteten sich gegen Ziele in Österreich.

