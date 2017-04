BanUnited: Shitstorm und Spott für Fluglinie United Airlines

Die Bilder gingen um die (soziale) Welt: Ein Arzt wurde mit Gewalt von Sicherheitskräften aus einem überbuchten Flugzeug der amerikanischen Linie United Airlines gezerrt, weil er sich weigerte, freiwillig seinen Platz zu räumen. Ein anderer Passagier filmte die Szenen mit seinem Handy, Aufnahmen eines anderen zeigen, wie Blut aus dem Mund des Arztes kommt.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik — Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) 9. April 2017

Die Fluglinie hat sich für den Vorfall, der sich auf einem Flug von Chicago nach Louisville ereignete, zwar entschuldigt, die Geschichte ist damit für die United Airlines aber nicht aus der Welt geschafft. Es ist ein PR-Desaster für die Fluglinie: Zahlreiche User twitterten unter #BanUnited, dass sie bereits gekaufte Tickets wieder gecancelt haben, andere richteten United aus, dass sie "nie wieder mit ihrem Unternehmen" fliegen werden. Unter #BoycottUnitedAirlines fordern sie andere User auf, die Fluglinie zu boykottieren.

This is disgusting @united! Will NEVER fly with your company. I hope #banunited ruins you! pic.twitter.com/eufymfzqWL — MsManda (@AmandaDekoekko1) 11. April 2017

Nicht nur der Unmut über die Fluglinie ist groß, auch der Spott und die Häme, wie folgende Tweets zeigen:

United Airlines biete nun nicht nur die Erste- und Economy-Klasse an, sondern auch einen "Fight Club"-Bereich:

United Airlines is pleased to announce new seating on all domestic flights- in addition to United First and Economy Plus we introduce.... pic.twitter.com/KQjPClU2d2 — McNeil (@Reflog_18) 10. April 2017

(Red.)