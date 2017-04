Hacker veröffentlichte neue Folgen von "Orange Is the New Black"

Ein Hacker hat am Wochenende zehn bisher noch nicht gesendete Folgen der Netflix-Serie "Orange Is the New Black" im Internet veröffentlicht. Der US-amerikanische Streamingdienst habe eine Geldforderung des Hackers ignoriert, berichtete die "New York Times" am Sonntag.

Eine Netflix-Sprecherin verwies lediglich auf eine frühere Stellungnahme, in der das Unternehmen erklärt hatte: "Wir wissen von der Situation. Sie hat sich aus einem Sicherheitseinbruch bei einer Nachproduktionsfirma ergeben, der sich etliche größere Fernsehstudios bedienen. Die zuständigen Strafverfolgungsorgane sind eingeschaltet." Bei den gehackten Folgen handelt es sich um Teile der fünften Staffel von "Orange Is the New Black", die dem Publikum vom 9. Juni an vorgestellt werden sollten.

