Trump drängelt sich vor und die Twitteria tobt

Diplomatie und Fingerspitzengefühl sagt man, seien dringend erforderliche Fähigkeiten, die ein hochrangiger Politiker unbedingt besitzen müsse. Alles Fähigkeiten, die einem bei Donald Trump nicht als erstes in den Sinn kommen. Der Twitter-Präsident schafft es normalerweise mit 140 Zeichen zur späten Stunde die Online-User aufzuregen. Dieses Mal ist es ein Video, in dem er auf ungalante Art und Weise zeigt, dass er kein Mann für die zweite Reihe ist.

Bei einem Rundgang durch das Nato-Hauptgebäude schiebt Trump Montenegros Premierminister Dusko Markovic unsanft nach hinten. Nachdem er sich vorgedrängelt hat, zupft der US-Präsident sein Sakko zurecht und lächelt selbstbewusst in die Kameras.

During his visit to NATO headquarters, Trump moves in front of Montenegro Prime Minister Dusko Markovic to be in front of the group pic.twitter.com/kYDfshnVrp

Dusko Markovic war das erste Mal bei einem Nato-Gipfel. Montenegro wird erst im Juni der Nato beitreten. Es ist das 29. Mitgliedsland. Aber auch für Donald Trump war es eine Premiere, wenn auch retrospektiv durch diesen Auftritt keine glanzvolle, denn auf Twitter halten die User mit ihren Meinungen über diese Aktion nicht hinter dem Berg.

Ein Twitter-User unterstellt Trump sogar, dass er beim Sinken der Titanic einer von jenen gewesen wäre, der Frauen und Kinder zur Seite gestoßen hätte, um zu überleben.

Trump is the prototype for guy on Titanic who shoves women and children aside so he can pay his way onto a lifeboat.