Instagram ist schlecht für die mentale Gesundheit

Instagram ist die schlechteste Social-Media-Plattform, wenn es um mentale Gesundheit und den Wohlfühlfaktor geht. Das geht aus einer britischen Studie hervor, die in einem Zeitraum von Februar bis Mai mit 1500 Jugendlichen im Alter von 14 und 24 Jahren durchgeführt wurde. Während die Plattform Punkte für Selbstdarstellung und das Ausleben der eigenen Individualität bekam, wird Instagram auch mit einem höheren Level an Angstzuständen, Depressionen, Mobbing und FOMO (Fear of missing out), also der ständigen Angst etwas zu verpassen, assoziiert.

In der Studie wurden die fünf größten Plattformen berücksichtigt. YouTube erzielte bei den Jugendlichen den besten Platz, gefolgt von Twitter, Facebook und Snapchat. Zwar bekamen alle fünf Plattformen auch negative Bewertungen, aber Instagram schnitt deutlich schlechter ab als die Konkurrenz.

YouTube schnitt am besten ab

Über drei Monate wurden die Jugendlichen hinsichtlich ihrer Social-Media-Nutzung befragt und welche Auswirkungen diese auf ihre mentale oder physische Gesundheit haben. Insgesamt gab es 14 Themenblöcke. Positive Auswirkungen seien der Studie zufolge vor allem bei der Entwicklung der eigenen Individualität, der Möglichkeit sich selbst auszudrücken, Anschluss zu finden oder sogar Freunde und zum Teil auch bei emotionaler Unterstützung sind soziale Netzwerke durchaus beliebt.

YouTube bekam die besten Bewertungen hinsichtlich Weiterbildung im Gesundheitsbereich und hier vor allem bei der Recherche von Krankheiten. YouTube wird von Jugendlichen auch gerne gegen Depressionen, Angstzustände und Einsamkeit verwendet.

Aber YouTube ist in der Studie nicht der glänzende Stern ohne Makel. Selbst die Videoplattform bekam Punktabzüge. Vor allem um den Schlaf bringen die Plattformen die Jugendlichen. Aber auch Mobbing, ein schlechtes Körpergefühl und die Angst etwas zu verpassen, ist ein ständiger Begleiter. Aber bei allen anderen Plattformen, ausgenommen YouTube, werden diese auch in Zusammenhang mit Angstzuständen und Depressionen genannt.

Royal Society fordert Warnhinweise

Freunde die einem das Gefühl vermitteln, ständig auf Urlaub zu sein, immer perfekt gestylt zu sein und sonst auch keine Fehler zu haben, setzen die Jugendlichen laut Studie massiv unter Druck. Die Royal Society, federführende bei der Studie, fordert von Plattformen Warnhinweise wenn eine gewisse Nutzungsdauer pro Tag überschritten wurde. Außerdem sollen Bilder die mit Bildbearbeitungsprogrammen bearbeitet wurden, gekennzeichnet werden, umso Jugendlichen nicht ein falsches Körperbild zu vermitteln.

>>> Royal Society

(bagre)