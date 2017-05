Facebook stellt sich bei Toilettenfrage auf Transgender-Seite

Erinnern Sie sich noch an die US-Anwaltsserie mit Ally McBeal aus den 1990er-Jahren? Die Serie hat nicht nur Kultstatus, sondern war ihrer Zeit weit voraus. Die Kanzlei hatte nicht nur verschrobene, schillernde Charaktere und noch absurdere Fälle, sondern auch eine Unisex-Toilette. Unabhängig von Geschlecht hatten alle den selben Weg. Und das in den 90ern und noch dazu in den USA. Die Realität zeichnet ein gänzlich anderes Bild. 20 Jahre später soll in Texas nun ein Gesetz mit dem Namen "Bathroom Bill" beschlossen werden und vorrangig die Frage behandeln, welche Toilette Transgender-Personen benutzen dürfen.

"Ich habe großes Vertrauen darin, dass die gewählten offiziellen politischen Vertreter in Austin ein Gesetz ausarbeiten, das unsere Kinder beschützt", ist der republikanische Texaner Ted Cruz überzeugt.

Dabei gäbe es Amerikanern zufolge durchaus dringlichere Agenden in Texas:

Please #txlege, don't vote for this awful #bathroombill We need to focus on classrooms, not bathrooms https://t.co/ZvzhXQ8Dfz pic.twitter.com/ADSDy6gmBF — Shanna Peeples (@ShannaPeeples) 28. Mai 2017

How much do special sessions cost? About $800,000? Is it worth that to tell people where to pee? #txlege #bathroombill https://t.co/xZXPNeDHEo — Lisa Falkenberg (@ChronFalkenberg) 27. Mai 2017

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Transgender-Personen sich bei der Wahl der Toilette nach ihrem Geschlecht, das in der Geburtsurkunde vermerkt ist, richten. Der federführende Politiker Greg Abbott wollte das Gesetz Ende Mai unter Dach und Fach haben, hat aber anscheinend nicht mit dem Gegenwind von LGBT-Gruppen (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) gerechnet. Und auch nicht, dass diese Organisationen durch namhafte Firmen wie Apple, Facebook und Google unterstützt werden.

In einem Brief erklären die Tech-Firmen gemeinsam: "Diskriminierung hat keinen Platz in Texas oder irgendwo anders in diesem Land. Wir sind aufgebaut auf unseren Werten und unserem Bekenntnis zu Diversität und Inklusion". Sie mahnen Abbott an, diese "diskriminierende Gesetzesgebung" nicht auf den Weg zu bringen.

Zu den weiteren Unterzeichnern zählen Amazon, IBM, Microsoft und Cisco.

(bagre)