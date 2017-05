Video zu Fake-Budweiser geht viral

Wenn den Chinesen etwas gefällt, wird es gerne mal kopiert. Normalerweise sind sie dabei sehr penibel und versuchen alles bis ins kleinste Detail zu erforschen, um es dann bestmöglich imitieren zu können. Dass diese Detailverliebtheit nicht auf eine ganze Bevölkerung anwendbar ist, ähnlich wie die Pünktlichkeit der Deutschen, zeigt ein aktuelles Video, das derzeit viral geht.

Zu sehen ist eine Lagerhalle, in der gebrauchte Budweiser-Dosen in eine Wann voll Bier getaucht werden, um sie dann im nächsten Schritt wieder zu versiegeln. Das Fake-Budweiser wurde von der illegalen Brauerei an Diskotheken und Lokale verschickt.

Behörden gehen davon aus, dass bis zu 600.000 Dosen in den Hallen pro Monat befüllt wurden. Der Inhalt der Dosen wurde noch nicht genauer untersucht, aber dieses Video zeigt wieder einmal ganz deutlich, dass nicht immer drin ist, was draufsteht.

(bagre)