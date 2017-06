Nach Hilferuf des Vaters: Autistin bekommt neues Kleid

Digitale Hilferufe zu entlaufenen Haustieren oder verlorenen Kuscheltieren sind keine Seltenheit auf Facebook oder Twitter. In vielen Fällen verhilft das Teilen der Nutzer tatsächlich zu einem glücklichen Ausgang. Ungewöhnlich hingegen war der Hilferuf eines verzweifelten Vaters, der via Twitter für seine Tochter ein bestimmtes Kleid in ihrer aktuellen Größe suchte.

Der deutsche Twitter-User @Feen_Papa hat eigens einen Account auf der Plattform eingerichtet, um das gesuchte Modell in weiteren Größen zu finden. Wieso das Kind nicht einfach nicht etwas anderes anzieht, erklärt der Vater auch gleich. Die Tochter ist Autistin und will partout nur dieses Kleid anziehen, aber es wird nicht mehr produziert. Auch eine Online-Suche auf Flohmarkt-Plattformen habe keine Ergebnisse geliefert.

Meine Tochter ist ein #Autist und trägt nur dieses eine Kleid von #YIGGA / #ernstingsfamily . Wer hat dieses Kleid in Größe 152 / 158 / 164 pic.twitter.com/idJSFdUJRn — Elfenmädchen_Paps (@Feen_Papa) 28. Mai 2017

Das etwa neun Jahre alte Modell wurde aus der Kollektion genommen und nicht mehr produziert. Der Hilferuf wurde aber von vielen tausenden Nutzern gehört und der Beitrag fleißig geteilt. Mehr als 2000 Nutzer sind dem Aufruf gefolgt, bis auch die produzierende Firma, Ernsting's Family, es mitbekam und kurzerhand sich dazu entschloss der Familie unter die Arme zu greifen.

Zwar seien keine Modelle mehr vorrätig, aber man habe ein Modell gefunden und werde anhand diesem ein Übergangskleid fertigen können. Im weiteren Schritt werde man eine Sonderauflage für das Modell fertigen.

Nach wie vor ist die Familie von der großen Anteilnahme im Netz und der Hilfsbereitschaft der Firma überwältigt. Die vielen Angebote privater Nutzer auszuhelfen, haben sogar sein "Handy durch diesen Twittersturm komplett lahmgelegt".

Im Interview mit stern.de erklärt der Familienvater, dass er schon länger überlegt hatte, einen Hilferuf über Twitter zu starten, denn die Chancen das Kleid zu finden wurden immer kleiner und für Autisten sei gewohnte Umgebung besonders wichtig. "Je mehr gewohnte Umgebung sie haben, desto sicherer kommen sie durch den Alltag. Idealerweise haben sie jeden Tag den gleichen Ablauf und dazu gehört, gerade bei meiner Tochter das gleiche Kleid."

Zwar habe es dem Familienvater zufolge auch User gegeben, die geglaubt haben, dass es sich um eine Marketing-Aktion der Firma Ernsting's Family handle, aber in dem Fall kann er bestätigen, dass es nicht so war und sich immens freut, dass sein erster Tweet mit einem solchen Ergebnis geendet hat.

(bagre)