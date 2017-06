Nutzer spotten über Apples Homepod

Jede Präsentation Apples folgt einem strikten Ablauf. Alles ist bis ins kleinste Detail geplant und wird immer wieder durchexerziert. Nichts wird dem Zufall überlassen. Auch die Reaktionen nach der Präsentation scheinen - zumindest in Bezug auf Apple - einem gewissen Drehbuch zu folgen, nämlich, dass sich User auf Twitter, Facebook und Co. lustig über die neuen Geräte machen. Auch beim Home Pod spotten die User über das Design, wobei das nicht über Erfolg oder Misserfolg des Produkts entscheidet.

Die Air Pods wurden schnell mit Zahnbürsten-Aufsätzen verglichen. Twitter-User fanden nur wenig lobende Worte für die kabellosen Kopfhörer. Beliebt sind sie trotzdem und allmählich sieht man die Stöpsel nicht nur in der Werbung, sondern auch Träger der Geräte. Ähnlich verhält es sich jetzt mit dem von Apple auf der WWDC vorgestellten Lautsprecher. Der Home Pod sorgt für Spott und Häme.

#RajivMakhniOnUC People who only listen to music thru cheap earbuds & crap Bluetooth speakers. #HomePod could start a home audio revolution. pic.twitter.com/hnnxCwiWGD