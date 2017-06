Pride: Facebook bietet Regenbogenfahne als Emoji an

Der Juni ist der Pride-Monat. In vielen Metropolen Europas finden in den kommenden Wochen Paraden von Schwulen und Lesben für die Toleranz und Gleichstellung statt - in Wien steigt bereits diesen Samstag die Regenbogenparade am Ring. Auch die Plattform Facebook nimmt - zumindest indirekt - an der Pride-Bewegung teil: Seit Kurzem kann auf Postings nicht nur mit Daumen, Herz, Smile, Wow, Traurig und Wütend reagiert werden sondern auch mit einer Regenbogenfahne: Man will alle Comunitys unterstützen, heißt es auf der Subseite LGBTQ@Facebook (LGBT steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender), die rund 20 Millionen Fans hat. "Zum Zeitpunkt, an dem Pride-Feierlichkeiten auf der ganzen Welt beginnen, ist Facebook stolz, unsere vielfältige Community zu unterstützen", heißt es in einer Presseerklärung von Facebook.

Die Nutzer auf Facebook reagieren unterschiedlich, viele wünschen sich, dass die Regenbogenfahne nicht nur während der Paraden, sondern dauerhaft auf Facebook zur Verfügung steht. Das Pride-Symbol kann nicht in allen Ländern auf Facebook verwendet werden, so steht die Reaktion in Russland beispielsweise nicht zur Verfügung.

Um hierzulande die Regenbogenfahne als Reaktion verwenden zu können, muss man die LGBTQ-Seite auf Facebook liken.

Pride: Kern, Strolz und Lunacek bei Parade in Wien

Für die Regenbogenparade am Samstag in Wien haben sich bekannte Politiker angekündigt: Neben Kanzler Christian Kern ist auch die Grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek und Neos-Parteichef Matthias Strolz dabei.

