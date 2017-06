"Die digitale Wahrheit ist auf Google"

Facebook, Instagram, YouTube und selbst Twitter können deprimierend sein. Jeder sieht besser aus. Alle anderen haben ein spannenderes Leben, das hauptsächlich aus Urlaub und rosa Wölkchen besteht. Alles ist schön, nichts geht daneben. Ein Irrglaube, dem man leicht auf den Leim gehen kann. Das zeigt auch eine aktuelle britische Studie der Royal Society for Public Health, wonach besonders Instagram schlecht für die mentale Gesundheit sei.

Für Wirtschaftswissenschafter Seth Stephens-Davidowitz keine sonderlich große Überraschung. In seinem Buch "Everybody lies" hat er fünf Jahre lang Daten von Facebook, Twitter und Google analysiert und miteinander verglichen.

Egal, was User auf Facebook und Co. posten, auf "Google findet sich die digitale Wahrheit". Auf Facebook wolle jeder User sich im besten Licht präsentieren. Auf die Spitze wird dieser positive Geltungsdrang auf Instagram getrieben. Doch das wahre Leben besteht nicht nur aus positiven Eindrücken und Erlebnissen und Urlaub an den besten Adressen dieser Welt.

Stephens-Davidowitz bringt in seinem Buch ein paar Beispiele dafür. So verbringen in Las Vegas gleich viele Leute im Bellagio ihren Urlaub wie im günstigeren Hotel Circus Circus. Auf Facebook checken aber drei Mal so viele Menschen in das exklusivere Hotel ein. Dass günstigere Hotel verschweigt man lieber den Online-Freunden.

Auf Facebook ist der Partner auch immer "der Beste", ein "Wahnsinn", der "beste Freund" oder "die große Liebe des Lebens". Das mag alles stimmen, aber es kommt auch vor, dass der Partner einen mit seinen Marotten in den Wahnsinn treibt. Weil er die Schuhe einfach irgendwo im Gang stehen lässt, weil die gebrauchten Gläser neben aber nicht in den Geschirrspüler gestellt wurden, oder weil er von der letzten Party mit seinen besten Freunden noch Tage lang billigen Tequila und Wodka ausdünstet. Wer schreibt das auf Facebook, um es mit der Welt zu teilen?

Wer aber doch daran zweifelt und glaubt, dass alle anderen ein Traumleben haben, in dem nichts schiefgeht, der soll dem Wirtschaftswissenschafter zufolge einfach mal auf Google eingeben "Mein Mann ist", denn die Autovervollständigung gibt nur vor, wonach am meisten gesucht wird. Und sollte das noch nicht reichen, soll man "Ich habe..." eingeben und die Antwort wird mit Bestimmtheit nicht "Ich habe immer Urlaub" oder "Ich habe ein perfektes Leben" sein.

>>> Welt.de

(bagre)