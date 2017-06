"Wanna Cry"-Virus bewahrt Verkehrssünder vor Strafen

Der Wanna-Cry-Virus legte Anfang Mai tausende Computer lahm. Eine Schwachstelle in den Windows-Rechnern machte es möglich. Ein Wartungsarbeiter in Melbourne machte sich mit dem auf einen USB-Stick geladenen Virus an zahlreichen Radarkästen an neuralgischen Punkten zu schaffen. Der Erpressungstrojaner konnte zwei Wochen lang unentdeckt sein Unwesen treiben.

Alle Strafen, die in dieser Zeit entstanden sind wurden jetzt von Polizeipräsident Ross Guenther für nichtig erklärt. Egal ob jemand zu schnell unterwegs war oder eine rote Ampel überfahren hat. "Ich habe die Strafzettel für nichtig erklärt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit dem System hundertprozentig vertraut, erklärte Guenther. Er fügte aber auch hinzu, dass er nicht glaube, dass die Strafmandate durch den Virus zu Unrecht ausgestellt wurden.

Aufgefallen war die Infektion schlussendlich dadurch, dass sich die Verkehrskameras unverhältnismäßig oft neu starteten.

>>> BBC

(bagre)