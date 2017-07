Amazon Prime Day: Der digitale Kampf am Wühltisch startet

Der Black Friday ist Amazon nicht genug. Zum dritten Mal veranstaltet der Online-Versandhändler Amazon nun den Prime-Day und er soll dieses Mal länger dauern. Am 11. Juli werden "Millionen preisreduzierter" Produkte exklusiv für Prime-Kunden angeboten werden.

Mehr als 30 Stunden sollen Prime-Kunden ihren Shopping-Gelüsten frönen. Dabei sollte bei all der verlockenden Schnäppchen nicht vergessen werden, einen Blick auf Vergleichsplattformen wie geizhals.at zu werfen. Denn wie auch schon bei den Black-Friday-Angeboten nimmt Amazon zum Preisvergleich bei den Produkten nicht die Preise zu denen sie sonst angeboten werden, sondern die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von den Unternehmen, weswegen Rabatte sehr hoch klingen, aber im Normalfall gar nicht sind.

Preise vergleichen lohnt sich

Dennoch gibt es durchaus auch Schnäppchen zu ergattern. Auch Amazon-Prime-Kunden, die sich noch im Testmonat befinden, können an der Aktion teilnehmen, oder sich rechtzeitig extra dafür anmelden. Man sollte aber auch eine nötige Portion Geduld mitbringen, denn im Vorjahr gingen die Amazon-Server aufgrund des massiven weltweiten Ansturms in die Knie.

Ab dem 10. Juli um 18 Uhr schaltet Amazon die Prime-Angebote frei und hat für alle Produkte nur ein gewisses Kontingent zur Verfügung. Bereits 24 Stunden vorher kann durchgesehen werden, welche Produkte angeboten werden. Ab dem 11. Juli um 6 Uhr in der Früh werden dann im Fünf-Minuten-Takt neue Produkte freigeschaltet, die nur so lange verfügbar bis "entweder der Aktionszeitraum abgelaufen ist oder bis die Anzahl an vorhandenen Aktionsrabatten für dieses Blitzangebot vollständig vergeben wurde"

Ab dem 5. Juli schaltet Amazon bei seinen Services wie Music oder Video spezielle Angebote, die "auf den Prime Day vorbereiten" sollen.

Die aktuellen Angebote:

Kindle Paperwhite statt 119,99 Euro für 69,99 Euro

Kindle Voyage statt 189,99 um 139,99 Euro

Fire TV-Stick mit Alexa-Voice für 29,99 Euro statt 39,99 Euro

Ebenfalls bereits jetzt zu sehen ist, dass Amazon die Playstation VR, das HP 2570 Notebook, die Garmin Fore Runner, die YI 4K Plus Action Kamera, der Samsung 65 Zoll UDH Curved Fernseher, uvm. werden ebenfalls vergüngstigt anbieten wird.

>>> Amazon Prime Day.

(bagre)