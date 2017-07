Polizei feiert Twitter-Hit mit Suche nach Besitzer von 1,6 Millionen Dollar

Twitter ist nicht nur das beliebteste Kommunikationsmittel des "modern-präsidialen" Regierungsstils von US-Präsident Donald Trump. Weltweit nutzen auch Polizisten den Kurznachrichtendienst, um aufzuklären oder Fundsachen zu veröffentlichen. So auch die australische Polizei, die 1,6 Millionen australische Dollar in einem Koffer gefunden haben und nun über Twitter - mit einem Augenzwinkern - nach dem rechtmäßigen Besitzer suchen.

"Hups, haben Sie 1,6 Millionen Dollar Bargeld verloren? Wir haben es und würden es lieben mit Ihnen zu plaudern", schrieb die Polizei auf ihrem Twitter-Account; inklusive Foto des Fundes.

Whoops, lost $1.6 million in cold hard cash? We’ve got it and would love to chat. #CallUs pic.twitter.com/icAlfRweB8 — AFP (@AusFedPolice) 3. Juli 2017

Schnell meldeten sich die wahren Besitzer. An die 10.000 User beanspruchten den Fund mit ebenfalls recht amüsanten Begründungen die umgerechnet 1,1 Millionen Euro als ihr Eigentum.

So erklären mehrfach Nutzer, dass einem nigerianischen Prinzen endlich gelungen wäre, die Provision zu überbringen. Andere behaupten, das Geld wäre ihnen aus der Tasche gefallen, andere wiederum beanspruchen das Geld, da sie diesen Betrag im Casino gewonnen hätten.

Auch wenn viele der Meldungen nur als Spaß gemeint waren, stellt die Polizei fest, dass sie durchaus auch Interesse daran hätten, den Besitzer zum Ursprung des Geldes zu befragen. Immerhin ist es auch ungewöhnlich, dass das Geld in einzelnen Paketen in Plastik gewickelt ist. Es ist somit davon auszugehen, dass der Betrag nicht aus legalen Quellen stammt.

