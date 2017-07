In iTunes mit PayPal bezahlen ab sofort möglich

Nach 17 Jahren wurde der Bezahldienst der Telekom "Clickandbuy" eingestellt. Als alternative Bezahlmethode wurde bei Apples Musikplattform iTunes nun PayPal integriert. Bei den Einstellungen hapert es aber noch.

Das fängt dabei an, dass manchen Usern die neue Bezahlmethode nicht als Option angezeigt wird. Als mögliche Lösung für das Problem wird in Foren eine erneute Anmeldung über appleid.apple.com angegeben, um dort direkt die Zahlungsmethoden zu bearbeiten.

Lange sah es danach aus, als würde dieser Deal gar nicht mehr stattfinden. In Verhandlungen waren die Unternehmen schon bereits seit geraumer Zeit. Doch Apple weigerte sich standhaft. Man versuchte, den eigenen Bezahldienst Apple Pay voranzubringen. Die Verfügbarkeit ist aber noch sehr überschaubar. In insgesamt zwölf Ländern steht Paypal nun den Usern in iTunes zur Verfügung.

Nach wie vor ist aber auch das Bezahlen via Kreditkarte und der Abbuchung über die Mobilfunkrechnung sowie der Kauf von Guthabenkarten eine verfügbare Option.

(bagre)