AGB nicht gelesen - Tausende verpflichten sich zum Klo putzen

Wann haben Sie das letzte Mal die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelesen? In vielen Fällen wird die Antwort wohl zwischen null und null liegen. Den AGB wird meist zugestimmt, ohne einen weiteren Gedanken daran zu verlieren. Eben aus jenem Grund war es auch möglich, dass 20.000 Nutzer eines britischen Wlan-Anbieters zugestimmt haben, 1000 Stunden gemeinnütziger Arbeit zu leisten, wenn sie den Dienst nutzen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Anbieter durch einen derartigen Passus auf sich aufmerksam macht.

Als Beispiele für die gemeinnützigen Stunden werden das Putzen von Klos auf Festivals, das Kratzen von Kaugummis vom Gehweg oder das Reinigen von Abwasserrohren mit der Hand, angeführt. 20.000 Nutzer haben diesen modifizierten AGB zugestimmt. "Wir wollten zeigen, wie wenig Konsumenten darauf achten, zu was sie sich verpflichten, wenn sie freies Wlan nutzen“, teilte das Unternehmen laut dem britischen "Guardian“ mit.

Witziger Passus, aber nicht rechtsbindend

Aber: Nur weil diese Klausel in den AGB verankert wurde und man dieser zugestimmt hat, ist man noch lange nicht verpflichtet tatsächlich Klos schrubben zu gehen. Es ist auch kaum zumutbar alle Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Detail zu studieren. Der deutsche Justizminister Heiko Maas hat vor zwei Jahren ausgerechnet, dass es im Schnitt 67 Arbeitstage bräuchte, um alle AGB, denen wir zustimmen, durchzulesen.

Laut Konsument.at sorgt eben aus diesem Grund der Gesetzgeber für den Schutz vor "versteckten, nachteiligen Bedingungen". Demnach sind Klauseln, "die zum Nachteil der KonsumentInnen sind, nicht Vertragsbestandteil".

In der Vergangenheit gab es bereits öfters Versuche, die Formulierungen der AGB zu vereinfachen und zu kürzen. Denn es ist bekannt, dass der Satz "Ja, ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelesen und akzeptiere sie" zu den am häufigsten genutzten Lügen zählt.

Ebenfalls in Großbritannien bot Mikko Hyppönen einen kostenlosen Wlan-Hotspot an. Durch das Akzeptieren der AGB verpflichteten sich die Nutzer dazu, ihr erstes Kind dem Anbieter zu überlassen. Der Sicherheitsexperte wollte ebenfalls darauf hinweisen, dass die AGB sowieso nie gelesen werden. Einen skurrilen Passus hatte auch Amazon in seinen AGB zur Lumberyard-Engine. Der Dienst zur Erstellung von Spielen, darf nicht zweckentfremdet werden. Außer es kommt zur Zombie-Apokalypse, dann darf Lumberyard auch zum Betreiben von Lebens- und sicherheitskritischen Systemen verwendet werden.

