Rechte Facebook-Gruppe hält leere Bussitze für Frauen in Burkas

Ein Bus mit mehreren leeren Sitzen, sorgte in einer norwegischen Anti-Immigrations-Gruppe auf Facebook für rege Diskussionen. "Es sieht wirklich gruselig aus, sollte verbannt werden. Du kannst nie wissen, wer sich darunter befindet", eine der Reaktionen auf das von Journalist Johan Slattavik geposteten Bilds.

Nicht was sich darunter befindet, sondern vielmehr was die Gruppenteilnehmer geglaubt haben zu sehen, war eine Gruppe Frauen in Burkas. Auf den ersten Blick vielleicht auch nachvollziehbar. Auf den zweiten schon nicht mehr. Doch das Posting wurde zum Selbstläufer und brachte Themen zum Vorschein, die in dieser Gruppe ständig diskutiert werden. "Schiebt sie ab", "Es könnten Terroristen mit Waffen sein", "Es ist angsteinflößend" und andere meinten nur, es sei "traurig".

Für Slattavik einfach nur eine lustige Geschichte. Der Journalist hätte nicht damit gerechnet, dass sich das Bild dermaßen verbreitet. Dass es samt der Diskussion an die Öffentlichkeit kam, liegt an Sindre Beyer. Er machte Screenshots und veröffentlichte den Beitrag.

Für die Nutzer der Anti-Immigrations-Gruppe hagelte es öffentlich Spott.

(bagre)