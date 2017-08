Daten der Wiener Linien ab sofort in Google Maps

Google Maps ist ein Universal-Navi. Eigentlich, denn was in anderen Ländern seit Jahren schon möglich ist, war für die Wiener Linien kategorisch ausgeschlossen; nämlich die Echtzeitdaten der U-Bahnen und Busse dem Kartendienst zur Verfügung zu stellen. Eine Öffi-Route in Google-Maps zu berechnen war schwer. Lediglich S-Bahn-Verbindungen wurden angezeigt. Für Touristen, die das Service von zuhause kennen, war das sicher eine Erfahrung der dritten Art. Aber ab sofort soll sich das ändern, denn die Wiener Linien sind ab sofort Google-Maps-affin.

Die Meinungsverschiedenheit, die seit Jahren zwischen den Wiener Linien und Google stand, ist jetzt endgültig aus dem Weg geräumt. Der städtische Verkehrsanbieter wollte nämlich partout nicht auf die Forderungen eingehen, die Daten in einem bestimmten Format zu schicken. Doch nun werden die Daten auch im Google-Format GTFS zur Verfügung gestellt, heißt es auf der Webseite.

Jetzt werden einige Augen machen.Wir haben die GTFS-Daten zusammengesucht,Stempelmarken drauf & ab zu Google Maps ;) https://t.co/jEMtmtMzzF pic.twitter.com/uyPD6oMjQ4 — Wiener Linien (@wienerlinien) 21. August 2017

Ein weiterer heikler Punkt war, dass Google alle Routinginformationen auf ihren Servern haben wollte. Bis dato hatten aber externe Anbieter Echtzeit-Anfragen an die Server der Wiener Linien gestellt. Doch auch hier gab es eine Einigung.

(bagre)