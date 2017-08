Twitter lacht über Trumps Lichtblick

Die Sonnenfinsternis in den USA fand unter den besten meteorologischen Bedingungen statt. Auch der US-Präsident verfolgte das Spektakel mit seiner Frau Ivanka und seinem Sohn Barron vom Balkon des Weißen Hauses aus. Natürlich fehlten auch Dutzende Journalisten nicht, die das seltene Naturschauspiel gemeinsam mit dem Staatschef beobachteten. Doch bevor Donald Trump seine Schutzbrille aufsetzte, blickte er mit bloßen Augen nach oben und zeigte zur Sonne. Er hatte offenbar die Warnungen vor permanenten Augenschäden vergessen.

Und schon war der Fehltritt des US-Präsidenten für immer im Internet festgehalten. Auf einer Aufnahme ist zwar zu hören, dass ein Helfer den Präsidenten warnt, nicht ohne Brille in die Sonne zu schauen. Doch da war es bereits zu spät: Ein Fotograf hielt den Moment fest, der schnell online die Runde machte. Selbst auf das Titelblatt der "Daily News" schaffte Trump es damit: "Nicht zu hell! Trump ignorierte Fake-News-Warnung und starrt direkt in die Sonne".

Bei all dem Spott und der Häme ist die Twitteria an vorderster Front dabei. Folgend ein paar Auszüge:

Scientists: Climate change is real.

Trump: Climate change is a hoax!

Scientists: Don't look at the sun during #SolarEclispe2017

Trump: pic.twitter.com/uvGSsyJEUo